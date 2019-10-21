Ночью в поселке «Уткино» сгорела дача

В ночь на 21 октября в Выборгском районе Ленинградской области сгорел дачный дом. Пожар удалось потушить более чем за час.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, о пожаре в поселке Уткино стало известно в три часа ночи в воскресенье. В ликвидации пожара участвовала дежурная бригада, состоящая из семи огнеборцев. Спасатели сообщили об устранении огня в половину пятого ночи.

В ведомстве отмечают, что площадь возгорания в дачном доме составила 54 квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели вытащили человека из горящей квартиры в Мурино. Также была произведена эвакуация 13 жильцов соседних квартир. Их вывели на улицу по лестнице в подъезде.