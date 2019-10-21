На Японию надвигаются еще два тайфуна

На Японию надвигаются тайфуны "Нэогури" и "Буалой". Фото: pixabay

На Японию надвигаются тайфуны "Нэогури" и "Буалой". Фото: pixabay

Жителей Японии предупредили о надвигающихся на страну двух новых тайфунах, сообщается на сайте Главного метеорологического управления в Японии.

Согласно информации на сайте, к берегам островного государства движутся два новых тайфуна, в то время как спасатели разбираются с последствиями предыдущей стихии — мощнейшего тайфуна «Хагибис», жертвами которого стали 77 человек.

Специалисты предполагают, что тайфун «Нэогури», который станет 20-м по счету тайфуном в этом сезоне, достигнет юго-западного побережья и юга Токио утром 22 октября. Порывы ветра достигнут скорости в 45 метров в секунду, а давление в центре тайфуна составит 739 миллиметров ртутного столба.

Следующий тайфун «Буалой» настигнет Страну восходящего солнца в ночь на 26 октября. Согласно данным метеорологов, его по мощности он должен стать опаснее «Нэогури».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число жертв тайфуна в Японии достигло 77 человек.