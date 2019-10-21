Юноша выпал из окна во время застолья во Всеволожске

Юноша выпал из окна во время застолья во Всеволожске
Обстоятельства произошедшего уточняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Посиделка с алкоголем компании молодых людей во Всеволожске закончилась падением 18-летнего молодого человека с высоты восьмого этажа.

По данным правоохранительных органов, все произошло в квартире дома 44 по Колтушскому шоссе в городе Всеволожск Ленинградской области. Как сообщает 78.ru, молодые ребята отмечали день рождения. Во время застолья одна из присутствующих услышала крик, когда находилась на кухне. Она забежала в комнату, где увидела как ее приятель висит на окне, держась руками за подоконник. Девушка и остальные ребята попытались удержать юношу, однако его руки соскользнули и он упал.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Инцидент расценивается как несчастный случай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что афроамериканка выпала из окна жилого дома в Петербурге.

Всеволожск выпал из окна чп
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