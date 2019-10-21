Жителям Петербурга объяснили значение букв «АУ» на светофорах

Жителям города на Неве рассказали, что означают две непонятные для многих горожан буквы на светофорах.
Специалист СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Петербурга» Дмитрий Попов рассказал в соцсетях о значении букв на светофорах в ответ на вопрос пользователей, проживающих в Петербурге.
По словам Попова, буквы «АУ», расположенные на месте, где должно идти табло отсчета времени, расшифровываются как «Адаптивное управление». Это означает, что в этот момент «умные детекторы» считают автомобили или общественный транспорт.
Он также отметил, что так называемое адаптивное управление используется в городе уже давно, просто раньше буквы не высвечивались на светофоре.
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