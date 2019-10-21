Жителям Петербурга объяснили значение букв «АУ» на светофорах

Жителям Петербурга объяснили значение букв &#171;АУ&#187; на светофорах
Буквы "АУ" на светофоре. Фото: vk.com/id15589638

Жителям города на Неве рассказали, что означают две непонятные для многих горожан буквы на светофорах.

Специалист СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Петербурга» Дмитрий Попов рассказал в соцсетях о значении букв на светофорах в ответ на вопрос пользователей, проживающих в Петербурге.

По словам Попова, буквы «АУ», расположенные на месте, где должно идти табло отсчета времени, расшифровываются как «Адаптивное управление». Это означает, что в этот момент «умные детекторы» считают автомобили или общественный транспорт.

Он также отметил, что так называемое адаптивное управление используется в городе уже давно, просто раньше буквы не высвечивались на светофоре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что протечки на «Дунайской» объяснили погодой и недоделками.

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