Петербургская компания поставит видеокамеры в Башкирию

Петербургская компания поставит видеокамеры в Башкирию
Новые устройства расположат на автотрассах Башкирии. Фото: Госкомтранс Республика Башкирии

ООО «Гранд» из Петербурга выиграло тендер на поставку оборудования для фото- и видеофиксации, которое установят на дорогах в Башкирии.

Известно, что с момента оглашения победителя, выигравшая тендер компания должна отправить и установить все необходимое оборудование в течение двух ближайших месяцев, информация опубликована на сайте государственных закупок.

По данным, указанным в аукционной документации, известно, что контракт заключается на сумму 114,39 миллионов рублей, что является на пол-процента меньше, чем стартовая цена торгов. Финансировать будет бюджет региона.

Известно, что ООО «Гранд» успешно развивающаяся компания с годовой выручкой до 12,3 миллионов рублей, существует с 2014 года и принадлежит Юрию Харину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что полиция нашла у подозреваемой 400 граммов наркотиков.

башкирия видеофиксатор санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Брак петербуржца и узбечки требуют признать недействительным
Петербургская компания поставит видеокамеры в Башкирию
В Петербурге на Обводном канале могут ввести одностороннее движение
Сотрудников ЖКС уволят за ложь об обустройстве продухов на 6-й Советской
400 граммов наркотиков нашли у петербурженки
Многодетного фаната оштрафовали за стычку с ОМОНом на «Газпром Арене»
Двое вынесли алкоголь из магазина на Коломяжском
22-го ребенка ждет женщина, обещавшая не рожать