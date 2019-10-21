Петербургская компания поставит видеокамеры в Башкирию

ООО «Гранд» из Петербурга выиграло тендер на поставку оборудования для фото- и видеофиксации, которое установят на дорогах в Башкирии.

Известно, что с момента оглашения победителя, выигравшая тендер компания должна отправить и установить все необходимое оборудование в течение двух ближайших месяцев, информация опубликована на сайте государственных закупок.

По данным, указанным в аукционной документации, известно, что контракт заключается на сумму 114,39 миллионов рублей, что является на пол-процента меньше, чем стартовая цена торгов. Финансировать будет бюджет региона.

Известно, что ООО «Гранд» успешно развивающаяся компания с годовой выручкой до 12,3 миллионов рублей, существует с 2014 года и принадлежит Юрию Харину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что полиция нашла у подозреваемой 400 граммов наркотиков.