В России назвали самый лучший черный чай в пакетиках

Специалисты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили образцы черного чая от семи брендов, продающихся в российских магазинах.

Чай в пакетиках оценивали по более чем 50 параметрам, среди которых в частности: доля кофеина и танина, а также наличие пестицидов и токсинов. В исследовании приняли участие следующие бренды: «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston. «Альманах», Lipton и Beta Tea. Образцы покупали в продуктовых магазинах, сообщает Lenta.ru.

Так, вкус чая «Крепкие традиции» был оценен как недостаточно насыщенный и пустой. В пакетике также нашли грубые черешки. По этим причинам чай относится ко второму сорту, а не высшему, как заявлено.

Оказалось, что чай марки Lipton, не является крупнолистовым, как это заявляют производители. Также чай недостаточно ровный, скрученный, и в нем найдено большое количество черешков, что делает его несоответствующим ГОСТу.

Образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах» отмечены как лучшие по содержанию танина.

Эксперты признали все виды чая абсолютно безопасными для здоровья. Все заявленные бренды, помимо «Крепкие традиции» и Lipton, рекомендованы к покупке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты из Роспотребнадзора не советуют покупать домашние продукты.