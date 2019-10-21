Соискателям с русской фамилией в Финляндии сложнее найти работу

Финские работодатели отдают предпочтение сотрудникам с финскими именами. Соискателей с русскими фамилиями приглашают на собеседования реже.

Исследование провел социолог из Университета Хельсинки Ахклак Ахмад. В рамках эксперимента он отправил 5 тыс. заявлений на работу от имени фиктивных людей.

Соискатели представляли пять этнических групп: финнов, англичан, россиян, иракцев и сомалийцев. При этом квалификация, опыт, образование и знание языка у них были на одном уровне.

Выяснилось, что работодатели предпочитают людей с финскими именами. Финны получили 390 приглашений из 1000, англичане — 269, россияне — 228, сомалийцы — 99.

Характерна ли подобная дискриминация для российского рынка, без исследования сказать наверняка нельзя. Однако, в пресс-службе HeahHunter по Северо-Западу отметили, что с таким явлением не сталкивались.

«С учетом тех тенденций, которые мы видим на рынке труда, компании смотрят в первую очередь на а) опыт работы кандидата, б) его ключевые навыки и компетенции и с) на его soft-skills. Сегодня мало быть хорошим профессионалом, надо быть еще и хорошим человеком», — рассказали gazeta.spb.ru в HeadHunter.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург занял второе место в рейтинге зарплат по стране.