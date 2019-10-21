Путин выбрал нового главу СПЧ России

Президент России Владимир Путин официально объявил отставку Михаила Федотова, находившегося в должности главы Совета по правам человека.

Вместо Михаила Федотова, возглавлявшего ведомство с 2010 года, пост главы Совета по правам человека России займет секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Российский лидер уже подписал соответствующий указ.

Также Михаил Федотов отправлен в отставку с госслужбы по причине предельного возраста — 70 лет. Оба указа президента можно найти на сайте СПЧ.

Об отставке Федотова и назначении на его место Фадеева заговорили еще на прошлой неделе, однако сами участники рокировки отказались комментировать такие прогнозы.

Михаил Федотов стал главой СПЧ в октябре 2010 года, тогда же он был назначен советником президента. В 1990-х политик занимал пост заместителя министра и министра печати, был постпредом России при ЮНЕСКО и с тех пор не потерял свой дипломатический статус. Сам Федотов рассказал, что после отставки планирует возглавить новую кафедру Юнеско в университете ВШЭ, если это одобрят в международной организации.

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