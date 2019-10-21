80 тысяч рублей военный заплатил мошеннику за бесплатную командировку в Сирию

Мошенник обманул сослуживца, потребовав с него 80 тысяч рублей за командировку в Сирию, которая итак должна была состояться.

Военный суд Петербурга выписал штраф бывшему офицеру Глебу Исаеву за мошенничество. Как сообщает следствие, Исаев был начальником продовольственной и вещевой службы тыла воинской части номер 12086 в период с 2014 по 2017 год, служил в поселке Саперное.

Пострадавший был сослуживцем Исаева, сержант занимал пост командира взвода батальона радиационной, химической и биологической защиты.

Однажды Глеб Исаев придумал, как подзаработать за счет товарища и сообщил ему, что за скромное вознаграждение в 80 тысяч рублей поможет устроить высокооплачиваемую командировку в Сирию.

В то же время обманутый лейтенант загорелся идеей и выплатил Исаеву требуемую сумму. Ведь он не знал, что и без того будет отправлен на службу в горячую точку.

Против Исаева возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения. Он признал свою вину.

Суд назначил наказание в виде штрафа на сумму сто тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Владимир Путин назначил нового главу СПЧ России.