Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей «Голоса»

Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей &#171;Голоса&#187;
Нагиев отметил, что Осипенко - единственная участница, которую он встречает на коленях. Фото: Instagram

Ведущий музыкального телешоу «Голос» Дмитрий Нагиев в первый раз за все время существования программы встал на колени перед её участницей.

Нагиев, в прямом смысле, не устоял перед выступлением Екатерины Осипенко. Екатерина — фониатр, которая работает с многими артистами отечественной эстрады. В частности, благодаря Екатерине им удается избежать опасного перенапряжения связок.

Ведущий, по словам фониатра, очень вдохновил её своим поступком. Однако придя в «Голос» в качестве участницы, 47-летняя женщина не прошла «слепое прослушивание», никто из членов жюри не повернулся во время её исполнения.

Фониатра узнал не только Дмитрий Нагиев. Полина Гагарина и Сергей Шнуров тоже узнали Екатерину, после того как она закончила выступление.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборге на Аллее славы появились имена Дмитрия Нагиева и Али Хамраева.

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