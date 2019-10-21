Пожар в садоводстве в Ленобласти стал причиной гибели двух людей

Загоревшийся частный дом в садоводстве «Красногорские покосы» Ломоносовского района Ленинградской области тушили больше часа.

Несчастный случай произошел в понедельник, 21 октября. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 18:14. Сотрудники спасательных служб оперативно прибыли на место происшествия. По их оценке, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В тушении огня было задействовано восемь спасателей и две единицы пожарной техники. Возгорание ликвидировали около 19:30.

В ходе разбора завалов, в сгоревшем доме обнаружены тела двоих человек. Личности погибших в пожаре устанавливаются, как и причины пожара. Об инциденте сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Тосненском районе Ленобласти злоумышленники ограбили дачный дом.