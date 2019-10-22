Помпео заявил о готовности Трампа к войне с Турцией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.

По словам Помпео, решение ситуации с применением военной сила будет рассматриваться в случае необходимости. При этом он отметил, что власти США предпочитают «мир войне», сообщает CNBC.

Ранее Турция объявила о проведении военной операции в Сирии «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Кроме того, в США заявили о введении санкций в отношении Анкары.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии. Песков заявил, что российские власти даже думать о таком не хотят, а также отметил, что между Россией и Турцией много важных военных связей.