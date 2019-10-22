СКА сыграет с «Нефтехимиком» в Ледовом

Матч состоится в 19.30 в Ледовом. Фото: ХК СКА

Матч состоится в 19.30 в Ледовом. Фото: ХК СКА

СКА сегодня дома сыграет с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

СКА занимает пятое место в Западной конференции, имея в своем активе 24 очка. «Нефтехимик» находится на девятой строчке на «Востоке» с 19 очками.

Команды уже встречались на «Нефтехим Арена» 17 октября. Армейцы тогда потерпел поражение. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу «Нефтехимика».

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 по московскому времени.

СКА второй раз в сезоне проиграл три матча подряд, уступив «Спартаку» в Петербурге. «Нефтехимик» не проигрывает на протяжении трёх матчей.

Напомним, в воскресенье 20 октября СКА проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги со счетом 2:3.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Спартака» Олег Знарок, который прокомментировал победу в матче с петербургским СКА. Олег Знарок тренировал СКА с 2016 по 2018 гг. Вместе с петербургским клубом он выиграл Кубок Гагарина.