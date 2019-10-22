Световые табло на трассах Ленобласти переводят на зимний режим

Световые табло на трассах Ленобласти переводят на зимний режим
Информацию на табло на трассах Ленобласти начнут выводить с началом заморозков. Фото: pixabay

Табло переменной информации на региональных автодорогах в Ленинградской области перевели на зимний режим работы, сообщает пресс-служба областной администрации.

Водители будут получать информацию об осадках и изменениях погодных условий на специальных табло. Информацию начнут выводить с наступлением в области первых заморозков.

Также автомобилистам будут транслировать дорожную ситуацию на дорогах, в частности — участки, где образовалась пробка или проводятся дорожные работы.

Кроме того, на табло будет высвечиваться предупреждение об оптимальном скоростном режиме, который основывается на состоянии дорог и видимости на них.

ГКУ «Ленавтодор» выступил заказчиком автоматизированной транспортной системы управления дорожным движением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году к ЗСД присоединят еще одну дорогу.

информационные табло ленобласть региональные трассы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд продлил домашний арест экс-главе Ростехнадзора по делу о мошенничестве
В России могут появиться безалкогольные джин и виски
Торговая сеть «Лента» может переехать на Кипр
В Петербурге злостный нарушитель ПДД оплатил сразу 41 штраф
Полиция проверила таксистов в Приморском районе
Световые табло на трассах Ленобласти переводят на зимний режим
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Изнасиловавшего 5-летнюю девочку жителя Ленобласти отправили в колонию