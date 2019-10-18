В 2020 году к ЗСД присоединят еще одну дорогу

К первому этапу строительства широтной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц приступят в 2020 году. Фото: Google View

К первому этапу строительства широтной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц приступят в 2020 году. Фото: Google View

В следующем году в Санкт-Петербурге, согласно Генеральному плану развития города, появится новая дорога.

Исходя из Генплана, Широтная скоростная автомагистраль, проходящая через Неву в створе улиц Фаянсовой и Зольной, станет одной из основных частей каркаса скоростных трасс и магистралей непрерывного движения Санкт-Петербурга.

Широтная автомагистраль может занять место в схеме городских дорог наряду с КАД и ЗСД. По информации NevaToday, новая дорога планируется на участке от примыкания к ЗСД до пересечения с Витебским проспектом. Транспортный узел на Витебском проспекте также будет являться частью автомагистрали. Этот участок, по договору, подписанному на Петербургском международном экономическом форуме-2019 будет построен совместно с оператором ЗСД.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что у Дороги жизни появится дублер.