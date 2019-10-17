Дорогу жизни продублирует трасса в обход Романовки

Дорожный комитет Ленобласти приступил к разработке транспортного обхода поселка Романовка. Он станет дублером региональной трассы «Санкт-Петербург — Морье» (Дорога жизни).

Сейчас ведутся предпроектные проработки. Варианты трассировки по планам представят в первом квартале 2020 года. Один из них — в коридоре от Шафировского проспекта с выходом на Дорогу жизни в районе деревни Проба.

«Трасса предполагается как скоростная», — рассказали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству.

После того, как варианты трассировки будут представлены, комитет просчитает затраты на стройку и определиться с источником финансирования. Рассматриваются два исхода: только региональным дорожным фондом или за счет привлечение инвесторов и федеральных субсидий, отметил глава дорожного комитета Денис Седов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трассу М-11 «Москва — Петербург» полностью откроют в конце ноября.