В Петербурге злостный нарушитель ПДД оплатил сразу 41 штраф

Вернуть иномарку лихач смог только после погашения задолженности в полном объеме.Фото: Pixabay

Вернуть иномарку лихач смог только после погашения задолженности в полном объеме.Фото: Pixabay

Житель Петербурга накопил штрафов ГИБДД на несколько десятков тысяч рублей.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе УФССП России по Петербургу, 25-летний житель Колпино, регулярно попадающий на своем Kia Rio в объектив камер, регистрирующих скорость на дорогах. В итоге он накопил 41 штраф, в основном за превышение скоростного режима и нарушение правил парковки. Сумма долга составила около 70 тысяч рублей.

Вернуть иномарку лихач смог только после погашения задолженности в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вторая езда в пьяном состоянии закончилась для петербуржца судом и крупным штрафом.