Трое рабочих погибли при ЧП на руднике «Таймырский» в Норильске

Погибшим было 40, 45 и 49 лет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Погибшим было 40, 45 и 49 лет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жертвами аварии на руднике «Таймырский» в Красноярском крае стали по меньшей мере три человека, также есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте компании «Норникель» 22 октября.

«В 16:30 на горизонте −1445 метров рудника «Таймырский» без признаков жизни были обнаружены три работника. На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть», — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе управления МЧС по региону уточнили, что на руднике не было обрушения. Работа на предприятии не прерывалась.

В региональном СК РФ уточнили, что погибшим было 40, 45 и 49 лет.

Для установления всех обстоятельств ЧП создана комиссия. На месте проводится расследование. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в апреле из аварийной шахты в ЛНР подняли 13 тел горняков.