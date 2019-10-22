10-летняя девочка утонула в пермском бассейне во время тренировки

Спасать ее стали не сразу, подумали, что она делает упражнение по задержанию дыхания.

Вечером 22 октября в одном из пермских бассейнов во время тренировки по синхронному плаванию утонула 10-летняя девочка. Очевидцы рассказали, что за занятием со второго этажа наблюдали родители, которые не сразу заметили, что что-то идет не так — думали, ребенок упражняется в задержке дыхания.

Когда девочка стала плавать в неестественной позе, все забили тревогу. Сначала ее пытались вытащить другие пловцы, но не справились. Потом прибыла медик, ее вытащили из воды. Приехавшая реанимационная бригада целый час делала утонувшей искусственное дыхание, но это не помогло.

Возбуждено уголовное дело, на месте трагедии работают следователи.

Напомним, что подобный инцидент произошел в этом же бассейне год назад: 10-летняя девочка почувствовала себя плохо, впала в кому и так из нее и не вышла.

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