Петербуржцам рассказали, зачем на «Спасской» установлены кабины

Петербуржцам рассказали, зачем на &#171;Спасской&#187; установлены кабины
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Петербургский метрополитен объяснил необходимость стеклянных кабин на платформе станции метро «Спасская».

В пресс-службе ведомства отметили, что «Спасская» находится в конце четвертой (оранжевой) линии. Сотрудники городской подземки должны осматривать каждый прибывающий на станцию состав.

Всего на платформе имеется три кабины, в одной из которых находятся дежурные сотрудники. Внутри кабинки установлен аппарат, с помощью которого можно связаться с работником, следящим за станцией. Также внутри имеются устройства для экстренной остановки состава.

Остальными кабинами, расположенными в начале и конце платформы, пользуются машинисты для отдыха перед прибытием состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга объяснили значение букв «АУ» на светофорах.

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Петербуржцам рассказали, зачем на «Спасской» установлены кабины
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