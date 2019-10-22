Петербуржцам рассказали, зачем на «Спасской» установлены кабины

Петербургский метрополитен объяснил необходимость стеклянных кабин на платформе станции метро «Спасская».

В пресс-службе ведомства отметили, что «Спасская» находится в конце четвертой (оранжевой) линии. Сотрудники городской подземки должны осматривать каждый прибывающий на станцию состав.

Всего на платформе имеется три кабины, в одной из которых находятся дежурные сотрудники. Внутри кабинки установлен аппарат, с помощью которого можно связаться с работником, следящим за станцией. Также внутри имеются устройства для экстренной остановки состава.

Остальными кабинами, расположенными в начале и конце платформы, пользуются машинисты для отдыха перед прибытием состава.

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