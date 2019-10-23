Старушка из Щеглово лишилась 100 тыс. рублей, пока подбирала монеты с земли

Старушка из Щеглово лишилась 100 тыс. рублей, пока подбирала монеты с земли
Пенсионерка обнаружила пропажу 100 тысяч рублей из сумки. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Мошенница украла у 88-летней жительницы Всеволожского района Ленинградской области 100 тысяч рублей из сумки 22 октября.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по Ленобласти, инцидент произошел около двух часов дня возле дома 74 в деревне Щеглово. Неизвестная подошла к пенсионерке и обратила ее внимание на рассыпанную по земле мелочь. Женщина ушла после того, как потерпевшая собрала монеты. После встречи с неизвестной пожилая женщина обнаружила пропажу 100 тысяч рублей из сумки.

Правоохранители Всеволожского района разыскивают мошенницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга получил четыре года колонии за ограбление пенсионера.

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Старушка из Щеглово лишилась 100 тыс. рублей, пока подбирала монеты с земли
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