Япония закупит петербургских роботов ROBBO на 500 тыс. евро

Япония закупит петербургских роботов ROBBO на 500 тыс. евро
Образовательная робототехника ROBBO. Фото: кадр из видео/Youtube

Петербургская компания ROBBО, занимающаяся производством робототехнических конструкторов, заключила сделку с первым дистрибьютором ROBBО в Японии.

Как сообщает пресс-служба компании ROBBО, производитель также намерен зарегистрировать подразделение ROBBО Japan. Компания заключила договор о поставках своей продукции в Японию. Сумма сделки составила более 500 тысяч евро.

Японское правительство предложило петербургскому производителю сотрудничество после победы ROBBО в конкурсе технологических проектов. Роботы уже протестировали в ряде японских школ.

Выпускаемый ROBBО образец «РОББО Класс» предназначен для обучения юных инженеров-инноваторов в школах, а «РОББО Клуб» выпускают для кружков робототехники и свободного программирования. С этими роботами обучаются 50 тысяч детей в ряде стран мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономический кризис подстегнул спрос на роботов.

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Япония закупит петербургских роботов ROBBO на 500 тыс. евро
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