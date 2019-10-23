Депутатов Петербурга собираются внедрить в переговоры с застройщиками

Вячеслав Макаров, спикер ЗС Петербурга хочет внедрить городских депутатов в процедуры взаимоотношений исполнительной власти города и строителей. Эксперты считают, что идея Макарова запоздала минимум на год. Сейчас законодатели города спохватились, желая получить себе дополнительную рекламу, говорят участники рынка.

Речь идет о том, чтобы включить депутатов Законодательного Собрания Петербурга в обсуждения вопросов связанных с обеспечением новых многоквартирных домов социальной инфраструктурой: детскими садами, школами, поликлиниками и т.д. Об этом говорили во время заседания парламента на котором обсуждался запрос депутата ЗС Константина Чебыкина на имя губернатора Петербурга Александра Беглова.

Главной темой обсуждения с подачи депутата Чебыкина стал вопрос нехватки объектов инфраструктуры на новых территориях ВО, где компания АО «Терра-Нова» строит «Морской фасад» — самый крупный в Европе проект по комплексному развитию намывных территорий.

Эта тема задела и спикера Парламента Вячеслава Макарова, который весьма эмоционально фактически обвинил администрацию города во главе с губернатором Бегловым в нехватке в городе объектов социальной инфраструктуры. «Школ нет, детских садиков нет! Кто-там решает исключить школу, не строить!» — был эмоционален спикер. Вероятно, он имел в виду, что вопросы строительства этих объектов порой могут решаться кулуарно, без привлечения широкой общественности в виде депутатов ЗС. «Даже до губернатора это не доходит» — заявил Макаров. По его мнению, нехватка объектов социальной инфраструктуры происходит «от непрозрачности», так как депутаты ЗС СПб не участвуют в работе с застройщиками.

Вячеслав Макаров заявил, что сейчас депутаты Сергей Никешин и Денис Четырбок уже готовит некий законопроект, который, скорее всего, и предполагает участие депутатов в переговорах с застройщиками Петербурга по поводу возведения садиков, школ и т.д. При этом Макаров несколько резко выразился о «крутых пацанах», которыми он считает некоторых несговорчивых, по его мнению, застройщиков. Спикер не уточнил кого он считает «крутыми пацанами», но независимые наблюдатели помнят, что совсем недавно он негативно отзывался о компании «Бронка Групп», которая вполне законно строит дом в Петроградском районе.

Однако сами застройщики считают, что все эти судьбоносные идеи Вячеслава Макарова запоздали. Ведь уже почти год Правительство Санкт-Петербурга совместно с застройщиками города разрабатывает порядок передачи городу объектов недвижимости, построенных за счет застройщиков. Схемы предусмотрены разные – выкуп, подарок и т.д. По словам генерального директора СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексея Белоусова проект этого постановления Правительства Петербурга уже готов и сейчас его обсуждают все заинтересованные стороны.

Базовые принципы просты: строители строят за свой счет детские сады, школы и другие объекты. Безвозмездно передаются городу только детсады, остальные объекты выкупаются за счет бюджета Петербурга. Алексей Белоусов в интервью АБН предположил, что депутаты ЗС Петербурга, прослышав про проект такого постановления просто не смогли остаться в стороне и решили немного пропиариться. «Но они опоздали на год» — считает Алексей Белоусов.