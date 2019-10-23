На Гостилицком шоссе в аварии пострадали люди

На Гостилицком шоссе в аварии пострадали люди
О состоянии пострадавших ничего не говорится. Фото: https://vk.com/spb_today
Гостилицкое шоссе дтп
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На Гостилицком шоссе в аварии пострадали люди
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