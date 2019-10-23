На Гостилицком шоссе в аварии пострадали люди

Судя по фотографиям, на место прибыла одна карета скорой помощи.
Все случилось сегодня, 23 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на 23-м километре Гостилицкого шоссе недалеко от деревни Заостровье.
Официальных данных не поступало, но по снимках видно, что несколько людей лежат на носилках. Об их состоянии ничего не говорится.
«Этот отрезок дороги с очень плохой репутацией, только зимой там человек 5 погибло»,
— пишет один из комментаторов.
«По Гостилицкому шоссе ехать больше 60-70 км/ч страшно»,
— пишет другой.
По поводу того, как чувствует себя участники ДТП, высказалась девушка под постом.
«В «Тигуане» водитель в порядке, у пассажирки разбита голова, но не сильно»,
— рассказала она.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ГИБДД рассказали, как произошла авария на Лермонтовском.