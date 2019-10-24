В Горизбиркоме поднимут вопрос о расформировании четырех ИКМО

В Горизбиркоме поднимут вопрос о расформировании четырех ИКМО
Выборы в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге 24 октября состоится заседание Городской избирательной комиссии, в ходе которого будет рассмотрен вопрос, связанный с исками о расформировании четырех ИКМО.

Речь идет о ИКМО «Екатерингофский», «Коломяги», «Сергиевское» и «Семеновское», которые отказались исполнить решение Горизбиркома.

Кроме этого, на заседании будет изучена деятельность ТИК №22, ИКМО «Сосновское», «Московская застава», «Академическое», «Лиговка-Ямская» и других. Их работу могут признать неудовлетворительной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Горизбиркоме отклонили две жалобы о нарушениях в переписанных протоколах. В ГИК это объяснили тем, что не хотели бы вновь развивать обсуждение фальсификаций на муниципальных выборах.

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