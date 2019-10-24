На Ленской ночью сгорела KIA Rio

На Ленской ночью сгорела KIA Rio
На Ленской потушили KIA. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В ночь на 24 октября в Красногвардейском районе Петербурга загорелся автомобиль KIA Rio. Сообщение о пожаре поступило в 00:03.

Автомобиль был припаркован у дома 20 корпус 1 по Ленской улице, сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пламя было потушено в 00:24, однако огонь успел уничтожить моторный отсек.

На месте работали десять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ночном пожаре в Калининском районе Петербурга. На улице Замшина 52, корпус 2 около двух часов ночи загорелся KIA. Автомобиль, по данным МЧС, выгорел по всей площади. Информация о пострадавших не поступала. С огнем боролись десять спасателей и две единицы техники.

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