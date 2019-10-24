На проспекте Науки водитель заправил полный бак бензина и скрылся, не заплатив

Сотрудники полиции разыскивают водителя, который заправился на АЗС и не расплатился.

Инцидент произошел на проспекте Науки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 23 октября поступило сообщение от оператора АЗС «Лукойл» о том, что водитель Volkswagen Polo заправил топливо АИ-92 на сумму 2184 рубля и не заплатив, скрылся в неизвестном направлении.

Ведется проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержаны подозреваемые в разбойном нападении на АЗС во Всеволожске.