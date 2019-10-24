Минкомсвязь: блокировка Telegram не означает запрет на использование мессенджера

Роскомнадзор с апреля прошлого года пытается заблокировать доступ к мессенджеру на территории РФ. Фото: Pixabay

Роскомнадзор с апреля прошлого года пытается заблокировать доступ к мессенджеру на территории РФ. Фото: Pixabay

Блокировка Telegram в России не означает запрета на использование мессенджера, одно другому не противоречит. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Суд вынес решение о блокировке сервиса, но не о запрете им пользоваться». — объяснил он, сообщает ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил о том, что Telegram не запрещен для использования в России.

Роскомнадзор с апреля прошлого года пытается заблокировать доступ к мессенджеру на территории РФ из-за отказа разработчиков предоставить ФСБ ключи шифрования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров блокировка мессенджера Telegram на территории РФ произойдет в течение года. Жаров также рассказал, что текущая система блокировки мессенджера не приносит должных результатов. Он пояснил, что ведомство не сможет заблокировать Telegram из-за того, что сервис мотивирован на обход обход блокировки, а действующая система блокировки по IP недостаточно эффективна.