Россия обошла Руанду в рейтинге Doing Business

Россия за год поднялась на три строчки и заняла 28-е место в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), который опубликовал Всемирный банк. Таким образом страна обошла Руанду и Испанию.

Новая Зеландия (1-е место) и Сингапур (2-е место) сохранили свои позиции. Третье место занял Гонконг, вытеснив Данию на четвертое. США поднялись на две строчки — с восьмого на шестое место.

Рейтинг, представленный Всемирным банком, оценивает нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса, однако не учитывает силовое давление на бизнес, степень защиты прав собственности и т.д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что журнал Forbes назвал десятку российских городов, которые добились заметных результатов в культуре, урбанистике и качестве жизни за последнее десятилетие. Петербург занял второе место.