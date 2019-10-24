Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации

Министерство экономического развития России приступило к разработке более амбициозной программы приватизации госимущества. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

О планах Силуанов сообщил на Международном таможенном форуме-2019, сообщает «ТАСС».

«Министерство работает», — сказал он.

Более амбициозный план приватизации, как отметил Силуанов, нужен не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике страны.

Вице-премьер подчеркнул, что необходимо еще раз составить список инвестиций, которые не являются определяющими и ключевыми для России. Речь, в частности, идет о нефтегазовом и банковском секторах.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что в России может упасть стоимость процедуры банкротства. Об этом рассказал министр Максим Орешкин.