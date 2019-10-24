Баскетболисты «Зенита» проиграли греческому «Панатинаикосу»

Баскетболисты &#171;Зенита&#187; проиграли греческому &#171;Панатинаикосу&#187;
Фото: БК "Зенит"

Игра завершилась со счетом 79:89.

Встреча состоялась 24 октября в Санкт-Петербурге в рамках четвертого тура Евролиги. Всю игру было непонятно, кто же получит заветное звание победителя. На протяжении всего матча напряжение только накалялось, но к концу силы были уже на исходе и успешнее оказались гости из Греции. Петеребуржцам не хватило 10 очков, чтобы сравнять счет и попытать удачу.

Больше всего очков «Зениту» принес Матеуш Понитки, а в команде соперников отличился Джиммер Фредетт.

После игры «сине-бело-голубые» оказываются на предпоследнем месте, а «Панатинаикос» – на восьмом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что баскетболисты «Зенита» впервые в истории приняли матч Евролиги. Игра, состоявшаяся в городе на Неве, 11 октября оказалась не самой удачной для «Зенита», победа досталась сопернику со счетом 87:63. Противником «Зенита» стала «Барселона».

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