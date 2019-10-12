Баскетболисты «Зенита» впервые в истории приняли матч Евролиги

Команды очень долго не могли открыть счет. Фото: Baltphoto

Команды очень долго не могли открыть счет. Фото: Baltphoto

Петербургская баскетбольная команда впервые в своей истории сразилась на матче Евролиги. Противником «Зенита» стала «Барселона».

Несмотря на то, что гостям удалось одолеть хозяев, это значимое событие для отечественного баскетбола. Матч посетил глава Евролиги, Жорди Бартомеу, который отметил, что появление международного турнира на петербургских площадках крайне важно. Приход Евролиги в Северную столицу поможет развить популярность баскетбола не только среди петербургских любителей спорта, но и в России в целом.

Игра, состоявшаяся в городе на Неве, 11 октября оказалась не самой удачной для «Зенита», победа досталась сопернику со счетом 87:63. Несмотря на это, петербургские спортсмены проявили себя достойными конкурентами: испанцам далеко не сразу удалось выбиться вперед.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что баскетболисты «Зенита» обыграли команду ЦСКА.