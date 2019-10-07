Баскетболисты «Зенита» обыграли ЦСКА

Победа оказалась неожиданной и оттого вдвойне приятной.

Матч состоялся сегодня, 7 октября, в рамках второго тура Единой лиги ВТБ. Баскетболисты играли в Москве, но даже отсутствие мощной поддержки не помешало им победить. Больше всех очков набрал Евгений Воронов – благодаря ему «Зенит» заработал 15 очков. Также он принес победные очки на последних минутах матча. Встреча завершилась со счетом 82:79.

Напоминаем, что до этого «сине-бело-голубые» одолел польскую команду «Зелена Гура», но ЦСКА им побороть пока не удавалось. Оттого игра выдалась ожесточенной, а итог – приятным.

К слову, московская команда является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Позади у ЦСКА уже два поражения: в матча с «Енисеем» и «Зенитом».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что баскетболисты петербургского “Спартака” сидят без зарплаты. Некоторые не получали денег уже полгода — клуб обещал закрыть задолженность до конца сентября.