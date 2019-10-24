Фадеев настаивает, что от него никто не уходил

Продюсер подчеркивает, что сам захотел прекратить сотрудничество с Наргиз.

Об этом стало известно 24 октября. Обо всем известный российский музыкальный продюсер и певец Максим Фадеев рассказал в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». Он наконец прокомментировал инцидент с Наргиз, которая до недавнего времени имела контракт с центром MALFA. Он заверил, что от него никто не уходил. Фадеев отметил, что мог не расторгать контракт, но решил все-таки распрощаться с Наргиз.

Напоминаем, что об уходе с лейбла певица рассказала еще в конце лета 2019 года. Она написала, что ей пришло уведомление о расторжении. Теперь Наргиз не имеет право выступать со старыми песнями – звезда до сих пор не понимает, в чем дело, но имеет огромное количество претензий к Максиму Фадееву и его методам работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что промоутер рассказал о причинах конфликта Наргиз и Фадеева. По словам звездного прокатчика, помимо того, что Наргиз не появлялась на сцене в трезвом виде, у нее еще и начала прогрессировать звездная болезнь.