Бородина отрицает наличие тайной сестры

Бородина отрицает наличие тайной сестры
Фото: https://www.instagram.com/borodylia/

Телеведущая уверяет, что каждую неделю объявляется кто-то, кто пытается обмануть ее.

Обо всем звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Ксения Бородина выложила скрин в «сториз» – девушка в директ написала ей, что некая Елизавета Фролова называет себя сестрой знаменитости. Девушка, которая ведет свой блог, уверяет, что она не общается с Ксенией Бородиной из-за ссоры – та якобы отказала ей в помощи. Сама телеведущая лишь посмеялась с такого заявление и попросила подписчиков не верить мошенникам.

«Я знать не знаю кто это, у меня таких братьев и сестер в неделю по три штуки»,

— прокомментировала Бородина.

К слову, девушки и правда похожи – Елизавета Фролова даже носит такую же стрижку. Чего она хочет от телеведущей – остается только гадать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочка Ксении Бородиной пережила операцию. Девочку экстренно госпитализировали из-за аппендицита. Сейчас с ней все хорошо.

ксения бородина тайна
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