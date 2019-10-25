В Петербурге продолжают искать пропавшего спасателя-поисковика

Связаться с полицией можно по телефону 8-812-252-02-02 (УМВД по Кировскому району СПб), либо с волонтерами – 8952-289-67-90. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Связаться с полицией можно по телефону 8-812-252-02-02 (УМВД по Кировскому району СПб), либо с волонтерами – 8952-289-67-90. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Северной столице разыскивают спасателя, который много лет занимался поисками пропавших в лесу людей. 49-летний мужчина пропал 22 октября.

Сергея Соломата несколько дней разыскивают его коллеги. По данным поисково-спасательного отряда «Экстремум», петербуржец вышел из метро «Ленинский проспект», после чего перестал выходить на связь. Из дома на улице Лени Голикова он вышел в девять часов утра.

В поисках Сергея участвуют сотни добровольцев. К поискам также были привлечены записи с камер уличного видеонаблюдения. Были обзвонены больницы, однако никаких сведений о пропавшем не обнаружено.

Спасатели привлекают к помощи жителей Петербурга. Всю информацию о нахождении Сергея Соломата просят сообщить полиции по телефону 8-812-252-02-02.

Ранее в gazeta.spb.ru писали о розыске юной петербурженки. 15-летняя школьница пропала накануне новогодней ночи.