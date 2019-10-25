Подростки избили супружескую пару в парадной на Новоизмайловском

Подростки избили супружескую пару в парадной на Новоизмайловском
Обстоятельства выясняются. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства конфликта в одной из парадной жилого дома на Новоизмайловском проспекте в Московском районе.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД России по городу, вечером 24 октября в парадной дома 63 по Новоизмайловскому проспекту неизвестные девушка и юноша на вид 15 лет, находясь в нетрезвом состоянии, избили 32-летнюю женщину и ее супруга.

В ведомстве уточнили, что материальный ущерб не был причинен. Все обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленник похитил часы и телефон у петербуржца в парадной на Кронверкском проспекте.

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Подростки избили супружескую пару в парадной на Новоизмайловском