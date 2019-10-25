ЦАР планирует создать военную базу в России

ЦАР планирует создать военную базу в России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Фото: Wikipedia

О намерениях Центральноафриканской Республики (ЦАР) заявил президент государства, Фостен-Арканж Туадера.

По словам главы ЦАР, на данный момент ведутся переговоры между центральноафриканским Министерством обороны и Министерством обороны Российской Федерации. Об этом президент сообщил агентству РИА Новости.

Отметим, что о возможности появлении военной базы ЦАР на территории России ранее говорила министр обороны страны Мари Ноэль Койяра, еще в январе этого года. На данный момент в Центральноафриканской республике работает спеццентр, где инструкторы из России обучают местных солдат техникам боя и обращению с оружием. Центр располагается в Беренго.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Турция приостановила проведение военной операции «Источник мира» на территории Сирии.

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