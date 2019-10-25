Петербургские коммунальщики закрасили стрит-арт галерею

Петербургские коммунальщики закрасили стрит-арт галерею
Очевидцы не могли пройти мимо и засняли происходящее. Фото: Twitter

Несколько рисунков стрит-арта стерли со стен в переулке Радищева. Автор работ Олег Лукьянов прокомментировал произошедшее.

Петербургские работники ЖКХ 25 октября закрасили галерею стрит-арта, которая расположилась на стенах домов в переулке Радищева. Прохожие, не равнодушные к происходящему, засняли процесс уничтожения картин.

Закрашивающие, по словам очевидцев, были в хорошем расположении духа и шутили, что готовят новые полотна для художников.

Создатель галереи Олег Лукьянов прокомментировал действо такими словами: «Цирк уехал. Клоуны остались».

Представители петербургских коммунальных служб и раньше закрашивали рисунки в переулке Радищева, несколько раз их удавалось восстановить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила о том, что Центральный банк России понизил ключевую ставку до 6,5% годовых.

переулок радищева стрит-арт
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