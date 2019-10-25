Дания одобрила строительство морского участка конкурента «Северного потока-2»

Дания одобрила строительство морского участка конкурента «Северного потока-2»
Дания остается последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2». Фото: Nord Stream 2 AG

Правительство Дании выразило согласие на строительство в своих территориальных водах газопровода Baltic Pipe.

Министерство энергетики Дании дало согласие на прокладку трубы в своих территориальных водах, сообщается на сайте проекта.

Проект реализуют совместно две госкомпании — польская Gaz-System и датская Energinet.

Строительство Baltic Pipe планируется начать в 2019 году и завершить к концу 2022 года.

Планируется, что трубопровод позволит поставлять в Польшу до 10 млрд куб. м газа из Норвегии в год.

Маршрут Baltic Pipe пересекается с трассой существующего газопровода «Северный поток», по которому в Германию поставляется российский газ, и строящегося рядом с ним «Северного потока-2».

Прокладка «Северного потока-2» через акватории Германии и Финляндии уже полностью завершена, Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут газопровода. Дания остается последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».

Ранее gazeta.spb,ru сообщала о том, что министр энергетики России Александр Новак стоимость газопровода «Северный поток — 2» вырастет, если Дания не даст разрешение на прокладку подводного участка.

Baltic Pipe дания северный поток-2
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Дания одобрила строительство морского участка конкурента «Северного потока-2»
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