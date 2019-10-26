Женщину вырезали из легковушки после ДТП в Колпино

На Вознесенском шоссе сегодня утром, 26 октября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Все случилось рядом железнодорожным переездом

«Съехались все службы, женщину вытаскивает МЧС», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что на участке столкнулись два легковых автомобиля. В одном из них помогают выбраться женщине.

Сведения о состоянии водителей и причины столкновения не приводятся. Другие машины объезжают аварию по встречной полосе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о страшной аварии в Алтайском крае. Есть погибшие.