Петербуржцы заметили Малефисенту на Херсонской улице

Днем в субботу горожане заметили на пешеходном переходе на Херсонской Малефисенту — фею из одноименного фильма, роль которой сыграла Анджелина Джоли.

Фото с Малефисентой опубликовали горожане в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» 26 октября. Девушку в костюме феи и с птицей в руке сфотографировали в тот момент, когда та хотела перейти дорогу в Центральном районе города.

«Нечистая сила на Херсонской», — так автор публикации подписал снимок.

Некоторые пользователи предположили, что этот костюм девушка приготовила к грядущему хэллоуину, а кто-то даже написал, что это сама Джоли приехала в Петербург на премьеру второй части фильма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга заметили в небе облако «перо жар-птицы».