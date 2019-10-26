Петербуржцы заметили Малефисенту на Херсонской улице

Петербуржцы заметили Малефисенту на Херсонской улице
Малефисента на улице в Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Днем в субботу горожане заметили на пешеходном переходе на Херсонской Малефисенту — фею из одноименного фильма, роль которой сыграла Анджелина Джоли.

Фото с Малефисентой опубликовали горожане в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» 26 октября. Девушку в костюме феи и с птицей в руке сфотографировали в тот момент, когда та хотела перейти дорогу в Центральном районе города.

«Нечистая сила на Херсонской», — так автор публикации подписал снимок.

Некоторые пользователи предположили, что этот костюм девушка приготовила к грядущему хэллоуину, а кто-то даже написал, что это сама Джоли приехала в Петербург на премьеру второй части фильма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга заметили в небе облако «перо жар-птицы».

малефисента петербург херсонская улица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два человека пострадали в аварии на трассе «Сортавала»
Петербуржцы заметили Малефисенту на Херсонской улице
Врач назвала продукты, которые могут вызвать болезни
Пенсионеры из Новокузнецка устроили взрыв при попытке вскрыть сейф
Прокуратура заинтересовалась турфирмой «Глобус Трэвел» в Гатчине
В «Лахта-центре» появится первый в Петербурге зал-трансформер
Трассу М-11 «Москва — Петербург» полностью заасфальтировали
Два сотрудника Балтийской таможни попались при получении взятки