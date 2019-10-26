Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Крым вошел в состав РФ по итогам народного референдума в 2014 году. Фото: NASA

Крым вошел в состав РФ по итогам народного референдума в 2014 году. Фото: NASA

МИД Украины заявил о готовности к проведению переговор о возвращении полуострова в состав страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, сейчас Киев готов к нормандскому саммиту и к переговорам, которые смогут помочь Украине вернуть Крым.

Как заявили в украинском МИД, по морскому праву, в соответствии с Конвенцией ООН, Украина является прибрежным государством в водах, прилегающих к «украинскому Крыму».

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал эти заявления, отметив, что восстановление Украиной суверенитета над Крымом попросту невозможно и никогда не произойдет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что преемница Ангелы Меркель высказалась про Россию и Крым.