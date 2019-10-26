В США выступают против выделения средств на воссоздание G8

В американском Конгрессе внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает выделять средства на участие России в G7 или воссоздание G8 с участием России. Инициатором законопроекта выступила член Демократической партии Кэти Хилл.

Как сообщает РИА Новости, в законопроекте отмечено, что правительство России с 2014 года вмешивается в выборы стран G7, а также проводит кампанию по дезинформации и пытается воздействовать на страны, входящие в G7.

В документе также говорится, что пока Москва не выполнит ряд условий, никто из официальных лиц американского правительства не должен использовать свое положение для возвращения России в G8.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России.