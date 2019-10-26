Силовики проверили культурный центр на Луначарского

Сотрудники ФСБ и Центра «Э» нагрянули в научно-культурный центр «Алхи-Бейт, который находится в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Накануне группа силовиков наведалась в научно-культурную организацию «Алхи-Бейт», где застала около сотни молящихся людей. В рамках профилактического рейда полицейские, сотрудники центра «Э» и ФСБ проверили документы у присутствующих на пятничной молитве.

В результате проверки были составлены несколько протоколов, пятеро граждан Азербайджана были направлены в отдел полиции для привлечения к административной ответственности, сообщила Фонтанка.

Также одного из посетителей центра, 22-летнего молодого человека, задержали по подозрению в распространении радикального исламизма в сети Интернет.

Кроме того, составлен административный протокол на руководителя организации Мушфига Амирасланова по факту совершения религиозной деятельности без указания своего полного официального названия.

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