Силовики проверили культурный центр на Луначарского

Силовики проверили культурный центр на Луначарского
Рейд закончился несколькими задержаниями. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники ФСБ и Центра «Э» нагрянули в научно-культурный центр «Алхи-Бейт, который находится в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Накануне группа силовиков наведалась в научно-культурную организацию «Алхи-Бейт», где застала около сотни молящихся людей. В рамках профилактического рейда полицейские, сотрудники центра «Э» и ФСБ проверили документы у присутствующих на пятничной молитве.

В результате проверки были составлены несколько протоколов, пятеро граждан Азербайджана были направлены в отдел полиции для привлечения к административной ответственности, сообщила Фонтанка.

Также одного из посетителей центра, 22-летнего молодого человека, задержали по подозрению в распространении радикального исламизма в сети Интернет.

Кроме того, составлен административный протокол на руководителя организации Мушфига Амирасланова по факту совершения религиозной деятельности без указания своего полного официального названия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что «Связной» обменяет домашние телефоны на смартфоны.

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