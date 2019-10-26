Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом, а после удалил экспертизу

Эксперты Роскомнадзора проверили творчество Егора Крида и пришли к выводу, что его песни направлены на отрицание семейных ценностей и «убивают русского самосознание».

В Роскомнадзоре посчитали, что выступления артиста вызывают стресс, а также тормозят развитие интеллекта. По этой причине эксперты пришли к выводу, что несовершеннолетние не должны слушать его музыку.

Также специалисты изучили татуировки Крида и сделали вывод, что музыкант является последователем движения NewAge, которое носит антироссийский характер. Кроме того, Егора Крида назвали представителем «агрессивной культуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку».

Позже Роскомнадзор удалил результаты экспертизы творчества певца со своего сайта. При попытке попасть по ссылке предыдущего размещения экспертизы высвечивается «404 Not Found».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор заявил, что Sony PlayStation наплевать на россиян.