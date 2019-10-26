Модель Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh снова вместе

Кафельникова и Pharaoh начали встречаться в 2017 году и расстались прошлым летом. Пара вновь воссоединилась больше года спустя. Фото: Instagram

Кафельникова и Pharaoh начали встречаться в 2017 году и расстались прошлым летом. Пара вновь воссоединилась больше года спустя. Фото: Instagram

На вечеринке по случаю своего дня рождения Кафельниковой модель и певец не стали скрывать возобновления своих отношений.

В среду, 23 октября, Алесе Кафельниковой исполнился 21 год. В честь этого события звезда устроила вечеринку в пятницу, 25 октября, в одном из столичных лофтов. Среди большого количества гостей на многочисленных фото и видео с праздника можно заметить 23-летнего рэпера Глеба Голубева, выступающего под псевдонимом Pharaoh.

Кульминационным моментом мероприятия стало задувание свечей, после которого модель, не стесняясь, поцеловала певца на радость поклонникам, которые долго ждали их воссоединения.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Тимати уехал на серфинг-кэмп, проходящий на Мальдивах, оставив в столице супругу Анастасию Решетову и новорожденного сына Ратмира.