В Петербурге перед судом предстанет няня-воровка

Девушка, сидевшая с малышом, была уличена в краже денежных средств. Это выяснилось после того, как родители ребенка поставили в квартире камеры видеонаблюдения.
Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. 20-летняя петербурженка устроилась работать няней. Отметим, что супружеская пара, с ребенком которых проводила время девушка, проживает в Выборгском районе Северной столицы.
Спустя некоторое время хозяева стали замечать, что из квартиры пропадают деньги. Супруги установили видеонаблюдение и сфотографировали купюры, чтобы определить причастность девушки к происшествиям. В один момент ситуация повторилась: после ухода няни родители малыша снова обнаружили исчезновение некоторой суммы.
Обеспокоенные хозяева попросили работницу вернуться, а затем вызвали полицию, которая арестовала воровку. Девушку ожидает судебное разбирательство.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге вооруженный пистолетом мужчина в маске ограбил магазин «Цветы».