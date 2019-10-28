В Петербурге перед судом предстанет няня-воровка

Девушка призналась, что несколько раз крала купюры, спрятанные в книгах. Фото: https://pixabay.com/

Девушка призналась, что несколько раз крала купюры, спрятанные в книгах. Фото: https://pixabay.com/

Девушка, сидевшая с малышом, была уличена в краже денежных средств. Это выяснилось после того, как родители ребенка поставили в квартире камеры видеонаблюдения.

Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. 20-летняя петербурженка устроилась работать няней. Отметим, что супружеская пара, с ребенком которых проводила время девушка, проживает в Выборгском районе Северной столицы.

Спустя некоторое время хозяева стали замечать, что из квартиры пропадают деньги. Супруги установили видеонаблюдение и сфотографировали купюры, чтобы определить причастность девушки к происшествиям. В один момент ситуация повторилась: после ухода няни родители малыша снова обнаружили исчезновение некоторой суммы.

Обеспокоенные хозяева попросили работницу вернуться, а затем вызвали полицию, которая арестовала воровку. Девушку ожидает судебное разбирательство.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге вооруженный пистолетом мужчина в маске ограбил магазин «Цветы».