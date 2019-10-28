В Петербурге перед судом предстанет няня-воровка

В Петербурге перед судом предстанет няня-воровка
Девушка призналась, что несколько раз крала купюры, спрятанные в книгах. Фото: https://pixabay.com/

Девушка, сидевшая с малышом, была уличена в краже денежных средств. Это выяснилось после того, как родители ребенка поставили в квартире камеры видеонаблюдения.

Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. 20-летняя петербурженка устроилась работать няней. Отметим, что супружеская пара, с ребенком которых проводила время девушка, проживает в Выборгском районе Северной столицы.

Спустя некоторое время хозяева стали замечать, что из квартиры пропадают деньги. Супруги установили видеонаблюдение и сфотографировали купюры, чтобы определить причастность девушки к происшествиям. В один момент ситуация повторилась: после ухода няни родители малыша снова обнаружили исчезновение некоторой суммы.

Обеспокоенные хозяева попросили работницу вернуться, а затем вызвали полицию, которая арестовала воровку. Девушку ожидает судебное разбирательство.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге вооруженный пистолетом мужчина в маске ограбил магазин «Цветы».

выборгский район кража новости няня санкт-петербург суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На 6,5 лет колонии осудили бывшего врио премьера Дагестана
В Петербурге перед судом предстанет няня-воровка
Двое петербуржцев устроили драку и выпали из окна
Прокуратура выявила нарушения в обеспечении безопасности иностранцев на ...
Водителей такси снова проверила полиция
Шнуров о творчестве «Ленинграда»: «Это бесстыдство!»
Скворцова: вопрос об эвтаназии должно решать население
За 120 млн рублей Ольга Бузова купила жилье в Москве