Болгария высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже

Высланный сотрудник Министерства иностранных дел РФ обвиняется властями Болгарии в шпионаже.

В понедельник, 28 октября, российский дипломат покинул территорию республики. Ранее прокуратура Болгарии объявила о возбуждении уголовного дела в его отношении. Однако, в связи с наличием у подозреваемого дипломатического иммунитета, дело не получило продолжения.

Согласно сообщению прокуратуры Болгарии, высланное лицо находилось на территории Болгарии с сентября 2018 года и собирало информацию, представляющую собой государственную тайну с целью последующей передачи иностранному государству.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в посольстве Соединенных Штатов объяснили поездку американских дипломатов в Северодвинск. Их сняли с поезда на подъезде к территории города.