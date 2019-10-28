Болгария высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже

Болгария высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже
Посольство РФ не прокомментировало информацию о высланном дипломате. Фото: https://pixabay.com

Высланный сотрудник Министерства иностранных дел РФ обвиняется властями Болгарии в шпионаже.

В понедельник, 28 октября, российский дипломат покинул территорию республики. Ранее прокуратура Болгарии объявила о возбуждении уголовного дела в его отношении. Однако, в связи с наличием у подозреваемого дипломатического иммунитета, дело не получило продолжения.

Согласно сообщению прокуратуры Болгарии, высланное лицо находилось на территории Болгарии с сентября 2018 года и собирало информацию, представляющую собой государственную тайну с целью последующей передачи иностранному государству.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в посольстве Соединенных Штатов объяснили поездку американских дипломатов в Северодвинск. Их сняли с поезда на подъезде к территории города.

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