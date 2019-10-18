Посольство США объяснило поездку военных дипломатов в Северодвинск

Посольство США объяснило поездку военных дипломатов в Северодвинск
Флаг США. Фото: pixabay

В американском посольстве объяснили причину появления дипломатов в Северодвинске, где их сняли с поезда и задержали.

Как заявляет пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов в Москве Ребекка Росс, американские дипломаты направились в Северодвинск в качестве путешественников с целью «понять Россию», что, по ее словам, является нормальной практикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Росс отметила, что российские дипломаты также путешествуют по США для того, чтобы узнать больше о стране. Она рассказала это в ответ на просьбу прокомментировать появление трех военных дипломатов США в Северодвинске, хотя они подавали документы на посещение Архангельска.

Ранее GazetaSPb сообщала, что троих американских дипломатов сняли с поезда возле Северодвинска. На поезде «Ненокса-Северодвинск» среди пассажиров было трое дипломатов США. Возле Северодвинска их сняли с маршрута.

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Посольство США объяснило поездку военных дипломатов в Северодвинск